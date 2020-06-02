2020-06-02T18:35:56+03:00
Спорт

Возвращение после карантина: стало известно, когда ФК «Урал» сыграет в Российской Премьер-Лиге

Футбольный клуб опубликовал дату матчей
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Футбольная команда из Екатеринбурга «Урал» возвращается в Российскую Премьер-Лигу «ТИНЬКОФФ» после карантина. Пресс-служба свердловского клуба опубликовала даты матчей. Первая игра состоится уже 20 июня с «Рубином» на домашнем поле. Выездные встречи начнутся с 1 июля.

Весь список игр ФК «Урал»:

- 20 июня 16:00. «Урал» – «Рубин»,

- 28 июня 18:30. «Урал» – «Тамбов»,

-1 июля 17:00. «Оренбург» – «Урал»,

-5 июля 18:30. «Уфа» – «Урал»,

-9 июля 19:00. «Урал» – «Динамо»,

- 12 июля 22:30. «Краснодар» – «Урал»,

- 15 июля 18:00. «Урал» – «Арсенал»,

- 22 июля 21:00. «Урал» – «Локо».

Перед тем как команда снова приступила к тренировкам, весь состав, включая руководство клуба и тренерский штаб, сдали тесты на коронавирус. У нападающего Павла Погребняка подтвердился Covid-19 и сейчас футболист находится на лечении.

Напомним, что Роспотребнадзор согласовал РПЛ проведение матчей с присутствием зрителей, правда количество болельщиков будет ограничено до 10 процентов в зависимости от вместимости стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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