Возвращение после карантина: стало известно, когда ФК «Урал» сыграет в Российской Премьер-Лиге
Футбольная команда из Екатеринбурга «Урал» возвращается в Российскую Премьер-Лигу «ТИНЬКОФФ» после карантина. Пресс-служба свердловского клуба опубликовала даты матчей. Первая игра состоится уже 20 июня с «Рубином» на домашнем поле. Выездные встречи начнутся с 1 июля.
Весь список игр ФК «Урал»:
- 20 июня 16:00. «Урал» – «Рубин»,
- 28 июня 18:30. «Урал» – «Тамбов»,
-1 июля 17:00. «Оренбург» – «Урал»,
-5 июля 18:30. «Уфа» – «Урал»,
-9 июля 19:00. «Урал» – «Динамо»,
- 12 июля 22:30. «Краснодар» – «Урал»,
- 15 июля 18:00. «Урал» – «Арсенал»,
- 22 июля 21:00. «Урал» – «Локо».
Перед тем как команда снова приступила к тренировкам, весь состав, включая руководство клуба и тренерский штаб, сдали тесты на коронавирус. У нападающего Павла Погребняка подтвердился Covid-19 и сейчас футболист находится на лечении.
Напомним, что Роспотребнадзор согласовал РПЛ проведение матчей с присутствием зрителей, правда количество болельщиков будет ограничено до 10 процентов в зависимости от вместимости стадиона.
ИСТОЧНИК KP.RU