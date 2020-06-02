Свердловчанка развелась с мужем после того как узнала, что он пытался перепродать орден ее отца
Полицейские Верхней Пышмы, что в Свердловской области, задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в краже государственной награды СССР – ордена Красной Звезды – и ювелирных украшений на сумму 20 тысяч.
Оказалось, что летом прошлого года мужчина познакомился через Интернет с женщиной. Через несколько месяцев они поженились, и новоиспеченный муж переехал к ней в квартиру.
- Женщина неоднократно показывала мужчине награды отца-фронтовика. Среди них был орден Красной Звезды, которым она особенно гордилась, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Также подозреваемый был осведомлен о месте, в котором хранились ювелирные украшения.
Сам мужчина нигде не работал. И вот однажды, когда у него закончились деньги, он решил стащить украшения супруги и орден. Первое он сдал в ломбард, а второе перепродал за 500 рублей местному коллекционеру. После того, как женщина узнала, что произошло, она развелась с экс-мужем и обратилась в полицию.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Приобретение или сбыл официальных документов и госнаград».
ИСТОЧНИК KP.RU