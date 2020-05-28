В Нижнем Тагиле иномарка сбила девятилетнего мальчика на самокате

28 Май 2020 2020-05-28T08:44:34+03:00

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Минувшим вечером в Нижнем Тагиле, около 17:20, произошло ДТП, в результате которого пострадал девятилетний мальчик. Ребенок проезжал дорогу на самокате, и на него наехала иномарка. Его сразу же госпитализировали в ЦГБ №4 с сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы и туловища.

На место выезжали сотрудники ГИБДД, они установили личности всех участников ДТП и опросили очевидцев. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения – он оказался трезв.

- Водитель имеет стаж четыре года. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Госавтоинспекция просит водителей с наступлением теплого времени года быть более внимательными на дорогах, поскольку детей на улицах становится все больше. А детям до 14 лет разрешается кататься на самокатах, роликах, велосипедах только на специально предназначенных для этого площадках вдали от проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU