Как пройдет Парад Победы 24 июня в Москве: подробности
24 июня 2020 года в Москве пройдет парад Победы в честь 75-летия с момента окончания Великой Отечественной войне.
В военном марше некоторые подразделения из регионов, где еще бушует коронавирус, заменят на расчеты Западного военного округа и столичного гарнизона. Те, кто заболел коронавирусом, заменят на тех, кто готовится к Параду Победы в резерве, пишет KP.ru.
Успеют ли участники парад подготовиться к событию? Да, потому что подготовка началась еще в феврале и длилась больше двух месяцев. За апрель-май военные вряд ли успели растерять навыки.
Изменения по военной технике в параде будут незначительными: в марше примут участие около 15 тысяч солдат и офицеров, а также 400 единиц наземной и воздушной техники.
Одной из «фишек» станет батальон из 30 единиц легендарных танков Т-34, а также премьера несколько новинок боевой техники. Время парада составит около 1,5 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU