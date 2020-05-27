2020-05-27T20:39:04+03:00
Общество

Как пройдет Парад Победы 24 июня в Москве: подробности

«Комсомолка» выяснила особенности проведения военного марша в честь 75-летия Великой Победы
Лев ИСТОМИН
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Парад Победы в Москве пройдет 24 июняПарад Победы в Москве пройдет 24 июняФото: Михаил ФРОЛОВ
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24 июня 2020 года в Москве пройдет парад Победы в честь 75-летия с момента окончания Великой Отечественной войне.

В военном марше некоторые подразделения из регионов, где еще бушует коронавирус, заменят на расчеты Западного военного округа и столичного гарнизона. Те, кто заболел коронавирусом, заменят на тех, кто готовится к Параду Победы в резерве, пишет KP.ru.

Успеют ли участники парад подготовиться к событию? Да, потому что подготовка началась еще в феврале и длилась больше двух месяцев. За апрель-май военные вряд ли успели растерять навыки.

Изменения по военной технике в параде будут незначительными: в марше примут участие около 15 тысяч солдат и офицеров, а также 400 единиц наземной и воздушной техники.

Одной из «фишек» станет батальон из 30 единиц легендарных танков Т-34, а также премьера несколько новинок боевой техники. Время парада составит около 1,5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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