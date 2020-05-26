С карты Среднего Урала сотрут еще три поселка
Власти Свердловской области продолжают работу по уничтожению поселков, которые уже полностью изжили себя. В этот раз планируется упразднить три села в Ивдельском городском округе, которые, по мнению регионального Правительства, не имеют перспектив развития. Соответствующий законопроект уже внесли в Заксобрание.
- Поселки Нагорный, Пристань и Юрта Курикова, расположенные на территории Ивдельского ГО, утратили признаки населенного пункта и не имеют перспективы дальнейшего развития, - сообщается в документации.
Фото: региональное Заксобрание
Прошлым летом, например, в карты Среднего Урала исчез поселок Шихан площадью 5,8 гектаров. У него не было постоянно проживающего населения, нормальных дорог и инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU