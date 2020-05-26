2020-05-26T06:20:28+03:00
Общество

С карты Среднего Урала сотрут еще три поселка

По мнению депутатов, они не имеют перспектив развития
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале сотрут с карты еще три поселкаНа Среднем Урале сотрут с карты еще три поселкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Свердловской области продолжают работу по уничтожению поселков, которые уже полностью изжили себя. В этот раз планируется упразднить три села в Ивдельском городском округе, которые, по мнению регионального Правительства, не имеют перспектив развития. Соответствующий законопроект уже внесли в Заксобрание.

- Поселки Нагорный, Пристань и Юрта Курикова, расположенные на территории Ивдельского ГО, утратили признаки населенного пункта и не имеют перспективы дальнейшего развития, - сообщается в документации.

Фото: региональное Заксобрание

Фото: региональное Заксобрание

Прошлым летом, например, в карты Среднего Урала исчез поселок Шихан площадью 5,8 гектаров. У него не было постоянно проживающего населения, нормальных дорог и инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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