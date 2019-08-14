2019-08-14T10:37:03+03:00
Общество

«Не имеет перспектив развития»: с карты Урала исчезнет еще один поселок

В нем нет дорог, а также нет постоянно проживающего населения
Мария Трапезникова
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Рассмотрение проекта назначено на начало осенней сессии, на 22 октябряРассмотрение проекта назначено на начало осенней сессии, на 22 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Под Краснотурьинском собираются упразднить поселок Шихан. К такому решению пришли в Заксобрании Свердловской области. Как считает городская дума, поселок утратил признаки населенного пункта и не имеет перспектив дальнейшего развития. Поэтому его необходимо ликвидировать.

- На территории поселка Шихан общей площадью 5,8 га не имеется постоянно проживающего населения, отсутствуют дорожно-транспортная инфраструктура, централизованные инженерные коммуникации, эксплуатируемые объекты социального, культурного, бытового назначения, объекты торговли, жилые дома, - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается также, что к обоснованию инициативы был приложен акт обследования населенного пункта. Мнение населения было учтено во время общественных обсуждений на сайте администрации Краснотурьинска. Рассмотрение проекта назначено на 22 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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