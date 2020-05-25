В Екатеринбурге на четырехлетнюю девочку с девятого этажа упала оконная рама
Обрушившийся на Екатеринбурге ураган едва не стал причиной трагедии. На ЖБИ оконная рама, сорванная ураганным ветром, обрушилась на четырехлетнюю девочку, которая в этот момент выходила из машины.
Конструкция упала с дома по адресу Высоцкого,6.
- Четырехлетняя девочка вместе с мамой приехала к бабушке. Когда они выходили из машины, на них с 9-го этажа упала оконная рама, - рассказал «КП» источник в медицинских кругах.
Как уточнил наш собеседник, девочка не пострадала. Основной удар оконной рамы пришелся на ее мать. Но ребенка на скорой все равно госпитализировали в 9-ю ДГКБ, а маму доставили в травмпункт. У женщины зафиксировали порезы от битого стекла.
Информацию о ЧП «Комсомолке» подтвердили в полиции.
- Подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 по данному факту проводится проверка, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Всю информацию о последствиях разбушевавшегося в Екатеринбурге урагана можно прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU