В Екатеринбурге на четырехлетнюю девочку с девятого этажа упала оконная рама

25 Май 2020 2020-05-25T18:04:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Обрушившийся на Екатеринбурге ураган едва не стал причиной трагедии. На ЖБИ оконная рама, сорванная ураганным ветром, обрушилась на четырехлетнюю девочку, которая в этот момент выходила из машины.

Конструкция упала с дома по адресу Высоцкого,6.

- Четырехлетняя девочка вместе с мамой приехала к бабушке. Когда они выходили из машины, на них с 9-го этажа упала оконная рама, - рассказал «КП» источник в медицинских кругах.

Как уточнил наш собеседник, девочка не пострадала. Основной удар оконной рамы пришелся на ее мать. Но ребенка на скорой все равно госпитализировали в 9-ю ДГКБ, а маму доставили в травмпункт. У женщины зафиксировали порезы от битого стекла.

Информацию о ЧП «Комсомолке» подтвердили в полиции.

- Подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 по данному факту проводится проверка, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Всю информацию о последствиях разбушевавшегося в Екатеринбурге урагана можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU