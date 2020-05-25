2020-05-25T18:04:57+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на четырехлетнюю девочку с девятого этажа упала оконная рама

Конструкцию вырвало из-за ураганного ветра
Евгений СТОЯНОВ
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Ребенка доставили в 9-ю больницуРебенка доставили в 9-ю больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Обрушившийся на Екатеринбурге ураган едва не стал причиной трагедии. На ЖБИ оконная рама, сорванная ураганным ветром, обрушилась на четырехлетнюю девочку, которая в этот момент выходила из машины.

Конструкция упала с дома по адресу Высоцкого,6.

- Четырехлетняя девочка вместе с мамой приехала к бабушке. Когда они выходили из машины, на них с 9-го этажа упала оконная рама, - рассказал «КП» источник в медицинских кругах.

Как уточнил наш собеседник, девочка не пострадала. Основной удар оконной рамы пришелся на ее мать. Но ребенка на скорой все равно госпитализировали в 9-ю ДГКБ, а маму доставили в травмпункт. У женщины зафиксировали порезы от битого стекла.

Информацию о ЧП «Комсомолке» подтвердили в полиции.

- Подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 по данному факту проводится проверка, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Всю информацию о последствиях разбушевавшегося в Екатеринбурге урагана можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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