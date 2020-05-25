Двое погибли, четверо ранены: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП

25 Май 2020 2020-05-25T07:25:28+03:00

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Минувшим днем в Богдановиче, на 105 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» произошло серьезное ДТП, в котором два человека погибли, а еще четверо получили тяжелые травмы. Водитель легковушки «Волга» решился на обгон, но не убедился в безопасности – выехал на встречку и протаранил проезжающую там Toyota.

От сильного удара «Волгу» буквально сплющило. На место выезжали спасатели, которые провели деблокировку дверей и вытащили из салона погибших водителя и пассажира. Еще один пассажир «Волги» и трое из иномарки, включая двух детей 15 и 10 лет, получили различные травмы. Их срочно госпитализировали в больницы.

- Установлено, что все участники происшествия были пристегнуты штатным ремнем безопасности, благодаря чему тяжелых травм не получили, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сейчас полицейские устанавливают личности пострадавших и погибших и ищут очевидцев аварии. Госавтоинспекция призывает водителей не совершать необдуманных поступков, соблюдать скоростной режим и ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU