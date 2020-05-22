2020-05-22T19:54:46+03:00
Происшествия

В Академическом районе Екатеринбурга на дороге сгорела «Газель»

В машине в момент пожара никого не было
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Академическом районе Екатеринбурга на дороге сгорела «Газель». Возгорание началось около семи вечера на пересечении улиц Академика Сахарова и Рябинина. К счастью в машине в этот момент никого не было, в пожаре пострадал только автомобиль.

- На площади десять квадратных метров сгорел автомобиль «Fiat». В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Пожарные потушили огонь за пять минут. Причину возгорания автомобиля будут устанавливать специалисты.

Сгорел автомобиль на пересечении улиц Академика Сахарова и Рябинина .Видео: Егор/Инцидент Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU

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