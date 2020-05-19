2020-05-19T12:11:37+03:00
Общество

Что такое контрольная закупка: разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района

Как и с какой целью она проводится, как предпринимателю защитить свои права
Олег ГАЛИМОВ
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В случае, если предприниматель полагает, что его права нарушены, что контрольная закупка проведена не в соответствии с требованиями закона, необходимо обратиться в прокуратуруВ случае, если предприниматель полагает, что его права нарушены, что контрольная закупка проведена не в соответствии с требованиями закона, необходимо обратиться в прокуратуруФото: Алексей БУЛАТОВ
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Понятие «контрольная закупка» закреплено в федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Контрольная закупка - это мероприятие, в ходе которого органом государственного контроля (надзора) создаются условия к совершению сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.

Необходимо отметить, что проведение контрольной закупки предусмотрено только при осуществлении следующих видов государственного контроля:

- федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей;

- государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, государственного контроля за обращением медицинских изделий;

- государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств;

- контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.

Что может явиться основанием к проведению контрольной закупки?

К примеру, основанием может явиться заявление гражданина о причинении вреда его здоровью в связи с оказанием услуги ненадлежащего качества, либо получение контрольно-надзорным органом информации о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства при продаже товаров, в связи с чем возникает угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Является ли нарушением прав предпринимателя проведение контрольной закупки без предварительного уведомления?

Нет, напротив, обязательным условием является проведение закупки без такого уведомления.

Каков порядок проведения контрольной закупки?

Контрольная закупка (за исключением контрольной закупки, осуществляемой дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) должна проводиться в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи.

По результатам проведения контрольной закупки составляется акт, который подписывается должностным лицом органа государственного контроля (надзора), проводившим контрольную закупку, и свидетелями.

В случае, если предприниматель полагает, что его права нарушены, что контрольная закупка проведена не в соответствии с требованиями закона, необходимо обратиться в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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