Пассажиров сплющило в салоне: в Екатеринбурге легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево

18 Май 2020 2020-05-18T06:56:17+03:00

Медики госпитализировали водителя и четырех его пассажиров, трое из которых оказались несовершеннолетними

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, около 03:05, на Егоршинском подходе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек. Водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением и вылетел в кювет, протаранив дерево.

- В результате аварии пострадали водитель и его четыре пассажира 29 и 17 лет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Всех присутствующих в машине от сильного удара буквально сплющило внутри салона. 22-летнего водителя срочно госпитализировали в ГКБ №23. Медики диагностировали ему ушиб головного мозга и тупую травму живота. 29-летний пассажир получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Трое 17-летний подростков с травмами различной степени тяжести были срочно госпитализированы в ДГКБ №9. Все пострадавшие оказались жителями Богдановича.

Сейчас полицейские устанавливают точные причины аварии. Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о том, что крайне необходимо соблюдать ПДД, а при совершении маневров не ставить под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU