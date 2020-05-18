Пассажиров сплющило в салоне: в Екатеринбурге легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево
Минувшей ночью в Екатеринбурге, около 03:05, на Егоршинском подходе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек. Водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением и вылетел в кювет, протаранив дерево.
- В результате аварии пострадали водитель и его четыре пассажира 29 и 17 лет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Всех присутствующих в машине от сильного удара буквально сплющило внутри салона. 22-летнего водителя срочно госпитализировали в ГКБ №23. Медики диагностировали ему ушиб головного мозга и тупую травму живота. 29-летний пассажир получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Трое 17-летний подростков с травмами различной степени тяжести были срочно госпитализированы в ДГКБ №9. Все пострадавшие оказались жителями Богдановича.
Сейчас полицейские устанавливают точные причины аварии. Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о том, что крайне необходимо соблюдать ПДД, а при совершении маневров не ставить под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU