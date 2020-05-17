17 Май 2020 2020-05-17T14:20:27+03:00

«Ночь музеев-2020» в Екатеринбурге в онлайн-формате посетили больше миллиона человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трансляции на сайтах и в соцсетях были доступны до поздней ночи

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В минувшую субботу, 16 мая, в Екатеринбурге проводилась ежегодная «Ночь музеев-2020». Но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести в онлайн-формат. Сегодня организаторы подвели итоги мероприятия.

- По предварительным подсчетам, программы учреждений-участников посмотрели больше 1,1 миллиона человек. Учреждения приготовили виртуальные экспозиции, лекции, мастер-классы для того, чтобы зрители могли посетить проект, не выходя из дома, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В Екатеринбурге работали 62 площадки, доступны были больше 200 творческих программ от городских музеев, вузов, центров культуры, школ искусств, театров, а также Свердловской киностудии, ювелирного завода и центра практической психологии. Онлайн-трансляции были доступны до 02:00 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU