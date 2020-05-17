В районах Свердловской области, затопленных паводками, организовали паромные переправы

17 Май 2020 2020-05-17T10:20:01+03:00

Всего в регионе работают девять переправ под присмотром спасателей МЧС

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В Свердловской области спасатели МЧС организовали паромные и лодочные переправы к 19 населенным пунктам, которые оказались затоплены из-за весенних паводков. Всего работают девять переправ, их осуществляют местные администрации.

- Переправы действуют в Талицком ГО у села Яр, в Верхотурском ГО у села Усть-Салда, в Байкаловском районе у села Елань, в Туринском ГО в селах Жуковское и Липовское, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="708" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/779554" frameborder="0"></iframe> Спасатели организовали паромные переправы.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Кроме того, одна паромная переправа работает в Байкаловском районе и еще три – в Слободо-Туринском районе у сел Туринская Слобода, Макуй и Куминовское. Переправы работают ежедневно по определенному графику, который разослали всем местным жителям. Они будут работать до полного завершения половодья и восстановления движения по мостам.

ИСТОЧНИК KP.RU