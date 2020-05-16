В Заречном Росгвардия и полиция задержали 33-летнего мужчину, напавшего с ножом в подъезде на человека

16 Май 2020 2020-05-16T07:50:32+03:00

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В пятницу от жителя дома на улице Алещенкова в городе Заречном в полицию поступило сообщение о нападении, произошедшем в подъезде. На место ЧП прибыли росгвардейцы. Они увидели на полу в подъезде мужчину с ранами на спине.

- Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи, - поясняют в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. - Прибывшие врачи оказали пострадавшему квалифицированную медицинскую помощь. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

Пострадавший рассказал, кто на него напал, и вскоре росгвардейцы вместе с участковым уполномоченным полиции задержали злоумышленника по месту жительства.

- Задержанным оказался местный житель 1987 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ, - добавляют в ведомстве. - Обнаруженный при нем нож со следами бурого цвета был изъят следственно-оперативной группой и приобщен к материалам проверки в качестве вещественного доказательства. По предварительным данным, нападение на потерпевшего злоумышленник совершил из хулиганских побуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU