В Заречном Росгвардия и полиция задержали 33-летнего мужчину, напавшего с ножом в подъезде на человека
В пятницу от жителя дома на улице Алещенкова в городе Заречном в полицию поступило сообщение о нападении, произошедшем в подъезде. На место ЧП прибыли росгвардейцы. Они увидели на полу в подъезде мужчину с ранами на спине.
- Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи, - поясняют в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. - Прибывшие врачи оказали пострадавшему квалифицированную медицинскую помощь. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.
Пострадавший рассказал, кто на него напал, и вскоре росгвардейцы вместе с участковым уполномоченным полиции задержали злоумышленника по месту жительства.
- Задержанным оказался местный житель 1987 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ, - добавляют в ведомстве. - Обнаруженный при нем нож со следами бурого цвета был изъят следственно-оперативной группой и приобщен к материалам проверки в качестве вещественного доказательства. По предварительным данным, нападение на потерпевшего злоумышленник совершил из хулиганских побуждений.
ИСТОЧНИК KP.RU