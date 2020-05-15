Что нужно, чтобы смягчить самоизоляцию: отвечает вице-губернатор Свердловской области

15 Май 2020 2020-05-15T13:26:20+03:00

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Накануне главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских направил обращение губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не отменять в регионе режима самоизоляции. А в некоторых районах даже ужесточить его.

Во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков заявил, что рекомендации Роспотребнадзора будут тщательно изучаться и рассматриваться. Однако сам Дмитрий Козловских во время брифинга отметил, что в нынешней ситуации есть позитивные тенденции, которые позволяют снимать ограничения.

- Письмо главного санитарного врача будет, безусловно, учитываться. Эти рекомендации тщательно изучаются и принимаются, - рассказал Павел Креков. – Мы работаем вместе. Сегодня на штабе главный санитарный врач отметил позитивные тенденции, которые позволяют принимать решения.

Но тенденции, о которых идет речь, должны сохраняться на протяжении длительного времени. Вот какие компоненты нужны для смягчения самоизоляции:

- стабилизация ситуации;

- снижение темпов прироста заболевших;

- низкая смертность;

- большое количество выздоровевших;

- достаточное количество больничных коек.

Кроме того, региональные власти вместе с Роспотребнадзором разработают специальную декларацию санитарной безопасности. В ней будут прописаны все правила проведения во время эпидобстановки и меры предосторожности. Документ изучат и примут Роспотребнадзор и свердловский Минздрав, после чего его подпишут руководители предприятий, которые планируется открывать.

ИСТОЧНИК KP.RU