Что нужно, чтобы смягчить самоизоляцию: отвечает вице-губернатор Свердловской области
Накануне главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских направил обращение губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой не отменять в регионе режима самоизоляции. А в некоторых районах даже ужесточить его.
Во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков заявил, что рекомендации Роспотребнадзора будут тщательно изучаться и рассматриваться. Однако сам Дмитрий Козловских во время брифинга отметил, что в нынешней ситуации есть позитивные тенденции, которые позволяют снимать ограничения.
- Письмо главного санитарного врача будет, безусловно, учитываться. Эти рекомендации тщательно изучаются и принимаются, - рассказал Павел Креков. – Мы работаем вместе. Сегодня на штабе главный санитарный врач отметил позитивные тенденции, которые позволяют принимать решения.
Но тенденции, о которых идет речь, должны сохраняться на протяжении длительного времени. Вот какие компоненты нужны для смягчения самоизоляции:
- стабилизация ситуации;
- снижение темпов прироста заболевших;
- низкая смертность;
- большое количество выздоровевших;
- достаточное количество больничных коек.
Кроме того, региональные власти вместе с Роспотребнадзором разработают специальную декларацию санитарной безопасности. В ней будут прописаны все правила проведения во время эпидобстановки и меры предосторожности. Документ изучат и примут Роспотребнадзор и свердловский Минздрав, после чего его подпишут руководители предприятий, которые планируется открывать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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