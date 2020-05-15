Спасти Анастасию Заворотнюк: как российские ученые научились лечить рак без боли и побочных эффектов

15 Май 2020 2020-05-15T12:09:22+03:00

Как врачи возвращают людей к жизни в термальной стадии рака

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Российские ученые научились при помощи вирусов бороться с раковыми опухолями. О том, как работает новая технология, руководитель Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал Президенту РФ Владимиру Путину.

Пока этот метод лечения – экспериментальный, стадия клинических испытаний еще не пройдена. Его испытывают на добровольцах, среди которых оказалась и известная российская актриса Анастасия Заворотнюк.

У актрисы диагностировали злокачественную опухоль мозга, после чего ее родные передали специалистам образцы клеток опухоли, а затем ученые подобрали вирусы, которые способны ее побороть. Но в последний момент терапию отложили.

О новом методе лечения KP.ru рассказал член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Именно он руководит лабораторией пролиферации клеток, разрабатывающей инновационный метод лечения.

МЕХАНИКА СПАСЕНИЯ

Приводим тезисно рассказ эксперта:

Большая часть вирусов не вызывает заболеваний, часть из них и вовсе обладает противоопухолевым эффектом. Когда клетка здоровая клетка превращается в опухолевую, то утрачивает природные механизмы противодействия вирусу. Это не связано с иммунитетом организма, потому что каждая клетка имеет собственный иммунитет.

То есть нормальная клетка при появлении вируса вырабатывает интерферон, из-за чего вирусы вокруг нее погибают. У опухолевой клетки такой возможности нет, поэтому там вирус начинает активно размножаться.

Если вирус не болезнетворный, то его можно использовать для лечения: он доставляется в опухоль, где произойдет размножение, и раковая клетка погибнет. Здоровые клетки при этом не погибнут. Также вирусы вызывают ответ от иммунной системы всего организма, которая окончательно разрушает опухоль. Это упрощенное описание процесса, положенного в основу нового метода.

Этим методом можно лечить разные виды рака. Сейчас добровольцы – это больные четвертой стадии, от которых официальная медицина отказалась. Они поступают с прогнозом на 1-2 недели жизни, а живут 2-3 года, у многих опухоли уже нет. Возможно, это ремиссия, и рак вернется, но пока так.

Член-корреспондент РАН, профессор , главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Фото: msu.ru

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ

За все время испытания нового метода эту технологию использовали для лечения нескольких сотен человек, применять ее начали три года назад. До этого авторы метода опасались это делать, так как их могли засудить.

Теперь лечат, потому что это полностью безопасно, нет побочных эффектов. Максимум – небольшое повышение температуры, что говорит о действенности вируса. Температуру легко сбить обычными жаропонижающими.

ПОЧЕМУ ТАК НЕ ЛЕЧАТ ЗАВОРОТНЮК

К врачам, применяющим новый метод, приезжал супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Актрисе стали подбирать терапию на основе использования вирусной методики, однако в итоге пока отказались от ее применения.

У Заворотнюк наметилась ремиссия, поэтому пока решили подождать. Супруг актрисы сказал, что если будет совсем плохо, то тогда приступят к использованию этого метода.

Кстати, раковые опухоли индивидуальны, нет двух одинаковых опухоли, поэтому и вирусы нужны разные, чтобы под каждого пациента подобрать свою терапию.

ИСТОЧНИК KP.RU