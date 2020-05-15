В Екатеринбурге, несмотря на коронавирус, стартовал весенний призыв-2020

15 Май 2020 2020-05-15T11:39:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге стартовал весенний призыв-2020. Чтобы соблюсти все санитарные нормы из-за решения повышенной готовности в регионе, на призывных пунктах организовали особый режим. Так, на входе в военные комиссариаты каждый проходит бесконтактную термометрию, всем выдаются защитные маски.

Передвигаются будущие новобранцы по специалистам комиссии небольшими группами с соблюдением дистанции. В день медкомиссию проходят не больше 40 человек. А вызов на итоговое заседание проводится по одному человеку в изолированном крыле здания военкомата. Кроме того, все помещения несколько раз в день обрабатываются дезсредствами, а в кабинетах и коридорах установлены ионизаторы.

- Тесты у призывников будут браться на областном сборном пункте. Мы обеспечены всем необходимым, чтобы провести благополучный призыв: дезсредствами и средствами защиты органов дыхания, - пояснил военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Екатеринбурга Вячеслав Пушкарев.

Доставлять призывников на сборные пункты будут специальным транспортом, который также будет продезинфицирован. Все водители проходят обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получают медицинские маски. Их место в салоне отгорожено защитным экраном.

Первые новобранцы из Екатеринбурга отправятся в войска после 20 мая. Всего же планируется призвать на службу 877 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU