Главврач ЦРБ в Березовском извинился перед родственниками умершей пациентки, которую отказались госпитализировать

14 Май 2020 2020-05-14T12:11:06+03:00

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Главный врач ЦРБ в городе Березовский извинился перед родственниками умершей пациентки 26 апреля. Женщина скончалась от мочекаменной болезни, однако врачи ей ставили рак, без какой-либо диагностики. Кроме того медики скорой отказались ее госпитализировать в больницу. Дочь пациентки обвинила врачей в смерти матери и пожаловалась в Минздрав.

- Я приношу соболезнования родным и близким Надежды Александровны. Сейчас по этому факту в Березовской ЦГБ проводится служебная проверка действий сотрудников. И я хочу заверить, что расследование пройдет самым тщательным образом, - сообщил Станислав Кан, главврач Березовской ЦРБ через пресс-службу города.

О смерти пациентки уже узнают и в областном Минздраве. Там организовали проверку в больнице. Обещали разобраться.

- По поводу обращения в социальных сетях жительницы Березовского о неоказании медицинской помощи ее матери, приведшей к смерти, министром здравоохранения Андреем Цветковым назначена проверка. Министр выразил свои соболезнования родственникам умершей и заявил, что проводится тщательная проверка, по результатам которой будут приняты решения в отношении виновных, - сообщили в пресс-службе Менздрава Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU