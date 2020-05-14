2020-05-14T06:24:42+03:00
Общество

В конце недели в Екатеринбурге будет тепло, ветрено и дождливо

Температура не поднимется выше +24
Мария Трапезникова
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В конце недели в Екатеринбурге будет тепло, ветрено и дождливоВ конце недели в Екатеринбурге будет тепло, ветрено и дождливоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Начало недели в Екатеринбурге было аномально жарким – столбики термометров поднимались до +30. Такое не каждое лето встретишь! Но жара потихоньку начала спадать на «нет»: конец недели в столице Урала обещают теплым, но с дождями и ветрами. Рассказываем, какие прогнозы поставили синоптики из Уралгидрометцентра.

В четверг, 14 мая, в Екатеринбурге будет без осадков. Но в некоторых районах во второй половине дня может пройти небольшой дождь с грозой. Температура поднимется до +22…+24. Ветер южный с переходом на северо-западный, с порывами до 14 м/сек.

В ночь на пятницу, 15 мая, будет облачно с прояснениями, может пройти небольшой дождь. Столбики термометров опустятся до отметки +6…+8. Днем осадков не обещают, и потеплеет до +20. Ветер северной четверти с порывами до 14 м/сек.

В ночь на субботу, 16 мая, будет облачно и без осадков. Ночью похолодает до +9, днем потеплеет до +17…+19. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 14 м/сек.

В ночь на воскресенье, 17 мая, будет облачно, в некоторых районах может пройти дождь, температура воздуха составит +7. Днем потеплеет до +17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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