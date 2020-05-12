Свердловским врачам помогают бороться с коронавирусом 580 студентов-медиков

12 Май 2020 2020-05-12T09:57:12+03:00

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Сегодня бороться с коронавирусом свердловским врачам помогают студенты-медики. В больницах Екатеринбурга и области среди младшего и среднего медперсонала трудятся порядка 580 старшекурсников Уральского государственного медицинского университета.

Студенты пятого курса лечебно-профилактического факультета УГМУ Иван Усынин работают в реанимации нейрохирургического корпуса ГКБ №40, где сейчас лежат больные с COVID-19.

- Я слежу за состоянием пациентов – регистрирую давление, пульс, сатурацию [насыщение кислородом организма – прим.ред.]. Слежу за тем, как они дышат на аппаратах ИВЛ. Делаю инъекции препаратов согласно назначениям врачей, - рассказывает Иван.

По его словам, в последнее время значительно выросла нагрузка на медперсонал, потому что многих сотрудников отправили на лечение пациентов с COVID-19. Поэтому приходится работать, в прямом смысле слова, сутками.

Кстати, сегодня мы рассказывали, что в марте – апреле этого года на Среднем Урале на 53% вырос спрос на медсестер в больницах региона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В большинстве случаев ищут специалистов со стажем от года до трех лет. А зарплата увеличилась до 34 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU