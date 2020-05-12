Сказывается коронавирус: на Среднем Урале вырос спрос на медсестер

12 Май 2020 2020-05-12T08:29:55+03:00

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В преддверии Международного дня медицинской сестры, который отмечают 12 мая, аналитики HeadHunter решили выяснить, как пандемия коронавируса повлияла на спрос на медсестер в Свердловской области.

- В марте – апреле этого года на Среднем Урале было открыто на 53% больше вакансий для медсестер, чем годом ранее, - отметили в пресс-службе HH. – Около 18% предложений были размещены работодателями из других регионов, предлагающими работу в разных точках страны.

53% вакансий были доступны специалистам без профессионального стажа. В 41% вакансий нужен опыт работы от года до трех лет, в 6% - более трех лет. При этом большинство медсестер, которые ищут работу, имеют стаж больше шести лет. Согласно анализу HeadHunter, в апреле на одно вакантное место медсестры приходилось два кандидата – а это говорит о дефиците кадров.

И если за аналогичный период в прошлом году медсестрам предлагали зарплату в 27 тысяч в месяц, то в текущей ситуации она поднялась до 34 тысяч в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU