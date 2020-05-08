«Задержали в собственной квартире»: в Екатеринбурге поймали подозреваемого в зверском убийстве адвоката

8 Май 2020 2020-05-08T18:52:17+03:00

В прошлом адвокат был следователем по особо важным делам. Фото: сайт advokat-yanyshev.ru

На теле погибшего нашли множественные ножевые ранения, а руки и ноги жертвы были связаны

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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в зверском убийстве Константина Янышева. Напомним, труп 44-летнего адвоката был обнаружен в одной из квартир на улице Баумана (по данным «КП» 7 мая) с множественными ножевыми ранениями и связанными руками и ногами.

- Мужчина был задержан в собственной квартире на улице Баумана – там, где был обнаружен труп. Хозяин квартиры – ранее судимый 49-летний мужчина, - рассказал силовик.

Он добавил, что хозяин квартиры привлекался к уголовной ответственности за побои.

«КП» поговорила с отцом убитого Константина Янышева Валентином Георгиевичем. Мужчина рассказал, что фамилия предполагаемого убийцы сына (редакции она известна) ему незнакома.

Валентин Георгиевич не стал выдвигать версий о том, могло ли быть убийство Константина Янышева быть связано с его профессиональной деятельностью. Но Валентин Георгиевич отметил, что у его сына мог быть повод опасаться. Рассказывать об этом более подробно он не стал.

Также Валентин Георгиевич рассказал, что дом, где обнаружили тело Константина Янышева, расположен напротив того дома, где жил адвокат.

Информацию о поимке предполагаемого преступника «КП» подтвердил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

- Сыщикам уголовного розыска удалось раскрыть это преступление и задержать подозреваемого по горячим следам. Какие-либо подробности пока не разглашаются в интересах следствия, которое проводится нашими коллегами из следственного комитета, - отметил полковник Горелых.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следователи уже завели по поводу произошедшего уголовное дело.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье уголовного кодекса «убийство». С участием подозреваемого, давшего признательные показания, проводятся следственные действия. Согласно предварительным данным расследования, убийство совершено в ходе бытовой ссоры, - уточнили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU