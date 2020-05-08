«Его пытали»: в Екатеринбурге зверски убили известного адвоката

В Екатеринбурге убили известного адвоката 44-летнего Константина Янышева. Его тело было обнаружили в одной из квартир на улице Баумана. Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах адвокату нанесли множество ножевых ранений.

- Полицейские насчитали порядка 40 ножевых ранений, а на руках и ногах Константина были следы от веревки, - рассказывает знакомый юриста. - Такое ощущение, что перед смертью его пытали.

Информацию о смерти Янышева «КП-Екатеринбург» подтвердил председатель президиума «Свердловской областной гильдии адвокатов» (СОГА) Андрей Каюрин.

- Пока могу подтвердить лишь то, что произошло убийство. От более подробных комментариев пока воздержусь, - рассказал «КП» Андрей Каюрин.

О мотивах преступления, а также о том, есть ли в деле подозреваемый наш собеседник говорить не стал «в интересах следствия».

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