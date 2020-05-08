2020-05-08T17:00:11+03:00
Происшествия

«Его пытали»: в Екатеринбурге зверски убили известного адвоката

Убийца нанес Константину Янышеву 40 ножевых ранений
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Константину Янышеву было 44 года, у него остался маленький сын. Фото: соцсетиКонстантину Янышеву было 44 года, у него остался маленький сын. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге убили известного адвоката 44-летнего Константина Янышева. Его тело было обнаружили в одной из квартир на улице Баумана. Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах адвокату нанесли множество ножевых ранений.

- Полицейские насчитали порядка 40 ножевых ранений, а на руках и ногах Константина были следы от веревки, - рассказывает знакомый юриста. - Такое ощущение, что перед смертью его пытали.

Информацию о смерти Янышева «КП-Екатеринбург» подтвердил председатель президиума «Свердловской областной гильдии адвокатов» (СОГА) Андрей Каюрин.

- Пока могу подтвердить лишь то, что произошло убийство. От более подробных комментариев пока воздержусь, - рассказал «КП» Андрей Каюрин.

О мотивах преступления, а также о том, есть ли в деле подозреваемый наш собеседник говорить не стал «в интересах следствия».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Свердловской области могут навсегда оставить ограничения на продажу алкоголя
Начинающий режиссёр снял трогательный Lego-мультик ко Дню Победы
Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборы
Прокуратура разбирается с медиками, которые бросили бабушку с коронавирусом у подъезда в Екатеринбурге
Первый мэр современного Екатеринбурга отмечает 70-летний юбилей
ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области хотят перенести из-за коронавируса
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
«Чтобы никаких шашлыков»: на Среднем Урале во время майских праздников будут усиленно патрулировать леса
Уральский комбинат задолжал за электричество 640 миллионов
Tele2 рассказала об онлайн-шествии «Бессмертного полка» через приложение
Стало известно, как уральцы подхватили коронавирус во время майских праздников
На Среднем Урале 19 лабораторий проводят исследования на COVID-19
ВИЗ-Сталь и ВИЗ празднуют 75-летие Победы
В Екатеринбурге хотят начать массовое тестирование на антитела к COVID-19 после майских праздников
В Екатеринбурге открылась служба помощи неуверенным в себе коллекторам
Холдинг «РЖД» запускает онлайн-проекты, посвященные 75-летию Победы
С песнями и в блестящей форме: по Екатеринбургу военные проехали на машинах и мотоциклах времен войны
Худшие среди миллионников: уровень самоизоляции в Екатеринбурге упал до минимума
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Экс-советника вице-губернатора Свердловской области оставили под арестом
9 Мая по Верхней Пышме проедет легендарный армейский грузовик «Студебекер»
В Екатеринбурге от коронавируса вылечили еще 49 человек
Торжественно, но в масках: в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Жукова
Уральский полпред президента возложил цветы к памятнику Георгию Жукову
Екатеринбуржцев зовут проголосовать за реконструкцию северного берега Шарташа