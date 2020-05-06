Чего стоит ждать свердловчанам после майских праздников: отвечает главный санитарный врач области
Власти Свердловской области определятся с продлением режима самоизоляции после 11 мая. По словам главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских, в разработке есть несколько тактик.
- Если после майских праздников заболеваемость пойдет на спад, то на этот случай есть установка постепенно убирать ограничения и возобновлять работу на производствах и в сфере торговли. Если же динамика будет прежней или ухудшится, то режим самоизоляции будет продлен, - заявил в ходе брифинга Козловских.
Стоит отметить, что за последние сутки на Среднем Урале зафиксировали еще две смерти от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU