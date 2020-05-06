Чего стоит ждать свердловчанам после майских праздников: отвечает главный санитарный врач области

6 Май 2020 2020-05-06T14:39:52+03:00

В Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека. Поэтому теперь в регионе – три смерти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Свердловской области определятся с продлением режима самоизоляции после 11 мая. По словам главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских, в разработке есть несколько тактик.

- Если после майских праздников заболеваемость пойдет на спад, то на этот случай есть установка постепенно убирать ограничения и возобновлять работу на производствах и в сфере торговли. Если же динамика будет прежней или ухудшится, то режим самоизоляции будет продлен, - заявил в ходе брифинга Козловских.

Стоит отметить, что за последние сутки на Среднем Урале зафиксировали еще две смерти от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU