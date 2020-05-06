Когда в Екатеринбурге начнут массовое тестирование на COVID-19: отвечает глава Горздрава

6 Май 2020 2020-05-06T07:39:31+03:00

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Глава Горздрава Екатеринбурга Денис Демидов рассказал, когда в городе начнется массовое тестирование на коронавирус. По его словам, планы на это есть, однако в данный момент нет условий. Пробную партию тестов проведут на работниках общественного транспорта, врачах и сотрудниках ТЦ.

- Мы не зашли еще в эпидемический период, мы лечим пациентов с COVID-19 на дому, и сейчас стараемся максимально поместить заболевших людей и контактных в изоляцию и госпитализировать. Когда мы проработаем вопросы контакта врача и пациента, их наблюдение, выписку и так далее, тогда и перейдем к массовому тестированию. Мы к этому готовимся, и понимаем, что когда коечный фонд иссякнет, надо будет переходить, - рассказал Демидов в интервью E1.RU.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области 1 277 заболевших коронавирусом. При этом за все время медикам удалось полностью вылечить 182 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU