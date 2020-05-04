В Екатеринбурге полицейские поймали двух студентов-южан, сбывающих наркотики

4 Май 2020 2020-05-04T14:08:29+03:00

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В Екатеринбурге полицейские задержали двух южан, студентов 2 курса одного из вузов, которых подозревают в сбыте наркотиков. Их поймали на территории гаражей на улице Сурикова – там они собирались разложить партию закладок.

Во время обыска их машины, полицейские обнаружили и изъяли четыре свертка в красной изоленте, а также под чехлом сотового телефона вещество коричнево-зеленого цвета. В гаражах, на козырьках, силовики нашли еще четыре свертка в красной изоленте.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Эксперты установили, что в свертках и на гаджете находилось наркотическое средство гашиш, общим весом чуть больше восьми граммов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Помимо наркотиков оперативники по месту жительства подозреваемых изъяли электронные весы, красную изоленту и пакеты с замком типа «зип-лок».

Студенты признались, что и сами употребляют наркотики. Это подтвердило медисследование. На них завели два уголовных дела – за употребление запрещенных средств и покушение на сбыт. По второй статье максимальное наказание, которое теперь им грозит, - до 15 лет тюрьмы. Оба молодых человека до решения суда будут находиться под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU