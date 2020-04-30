2020-04-30T19:48:39+03:00
Общество

ВТБ втрое увеличивает лимит на переводы в СБП

С 1 мая максимальная сумма разового перевода в Системе быстрых платежей для клиентов ВТБ возрастает до 50 тысяч рублей за раз
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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С 1 мая максимальная сумма разового перевода в Системе быстрых платежей для клиентов ВТБ возрастает до 50 тыс. рублей за раз. Ранее лимит одной транзакции был ограничен 15 тыс. Ежемесячный лимит сохранился на уровне 300 тыс. рублей.

В настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы на переводы в рамках Системы быстрых платежей. Бесплатное обслуживание для своих клиентов банк установил первым среди участников системы с 1 января текущего года.

«С момента запуска Системы быстрых платежей клиенты ВТБ отправили свыше уже 3,2 млн переводов по номеру телефону общим объемом свыше 21,5 млрд рублей. Популярность сервиса возрастает благодаря простоте переводов по номеру телефона получателя, средний чек одной операции составляет около 10 тысяч рублей, при этом мы видим тенденцию к его увеличению. Для удобства повседневного использования СБП нашими клиентами мы расширяем возможность проведения операций в системе. Теперь перевести деньги родным или друзьям будет еще проще и быстрее», – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Фото: предоставлено ВТБ

Фото: предоставлено ВТБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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