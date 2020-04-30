2020-04-30T04:24:50+03:00
Происшествия

Режим КТО в Екатеринбурге и пригороде снят

Ранее сообщалось, что в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое боевиков
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В ходе спецоперации в Екатеринбурге были уничтожены трое боевиковВ ходе спецоперации в Екатеринбурге были уничтожены трое боевиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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К этому часу в Екатеринбурге, где были ликвидированы трое боевиков, и в Арамильском городском округе Свердловской области сняли ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции (КТО).

«Специальные меры и временные ограничения, введенные в период проведения контртеррористической операции, снимаются», - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Свердловской области.

В пресс-службе добавили, что КТО в Екатеринбурге завершена. Преступники оказали сопротивление и «получили ранения, несовместимые с жизнью».

Напомним, как писал сайт kp.ru, режим КТО был введен в ночь на четверг, 30 апреля, в 00:30 по местному времени (22:30 среды мск), горожан попросили отнестись к этому с пониманием.

Ранее стало известно, что силовикам удалось нейтрализовать троих боевиков, которые занимались подготовкой теракта. Сообщалось, что во время проведения операции на территории Чкаловского района Екатеринбурга, сотрудники ФСБ обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы к нему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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