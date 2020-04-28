2020-04-28T16:22:26+03:00
Общество

Александр Высокинский получил предостережение от Генпрокуратуры из-за вспышки коронавируса в больнице Екатеринбурга

В ведомстве напомнили, что администрация должна усилить контроль за обстановкой в медучреждениях
Алина СУРИНА
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Александр Высокинский получил предостережение от Генпрокуратуры из-за вспышки коронавируса в больнице ЕкатеринбургаАлександр Высокинский получил предостережение от Генпрокуратуры из-за вспышки коронавируса в больнице ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Александр Высокинский получил предостережение от Генпрокуратуры из-за вспышки коронавируса в больнице Екатеринбурга. Речь идет о массовом заболевании COVID-19 врачей т пациентов ГКБ № 1. Сейчас больница находится на карантине. В ведомстве напомнили, что администрация должна усилить контроль за обстановкой в медучреждениях.

- Учитывая, что непринятие администрацией муниципального образования мер по усилению контроля на данном направлении может повлечь за собой нарушение трудовых прав медицинских работников и прав граждан на охрану здоровья Главе Екатеринбурга направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - указано на официальном сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.

Предостережение в адрес Александра Высокинского направил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев. Напомним, что в ГКБ № 1 коронавирус подтвердился у 91 человека. Этот случай стал первым очагом заражения на Среднем Урале. Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял, что все материалы для расследования массового заражения в больнице переданы в прокуратуру и следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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