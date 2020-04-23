Студенты из Екатеринбурга выхаживают оголодавших животных из «Парка Сказов»

23 Апр 2020 2020-04-23T12:16:16+03:00

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Накануне мы рассказывали про «Парк Сказов», который находится в Арамиле, под Екатеринбургом. Это небольшое поддворье, где все создано по мотивам сказок Павла Бажова. Сейчас там живут лошадь Чебурашка, ослица Черника, две косули, 11 кабанов и кабанчиков, шесть овец, 12 коз, две собаки и две кошки, а также более пятидесяти кроликов и домашних птиц.

Основной доход зоопарка – продажа билетов гостям. Однако из-за режима самоизоляции он закрыт вот уже почти два месяца, и средства на корм и сено для животных почти закончились. Поэтому владельцы обратились за помощью ко всем неравнодушным – и откликнулись на просьбу студенты УрГАУ. Они пожертвовали животным овощи, зерна и сено из запасов собственного учебного хозяйства.

- Это стало возможным благодаря собственному учебно-опытному хозяйству, в котором мы ежегодно выращиваем зерновые, овощные, ягодные культуры, картофель и многое другое, - рассказал руководитель хозяйства УрГАУ Андрей Гладков. – Традиционно урожай идет на университетские нужды: в столовую, на семена и проведение научно-исследовательских работ, животным ветклиники вуза и на продажу.

Если вы тоже хотите помочь парку, позвоните по телефону: +7 912 045-00-66 (директор Наталья Ларионова).

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