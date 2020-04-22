«Рыбу для котов ловим сами»: животные из «Парка Сказов» под Екатеринбургом остались без корма во время карантина

Арамильский «Парк Сказов», что под Екатеринбургом, во время режима самоизоляции остался без посетителей и в последствие без корма для животных. Поддворье закрыто уже месяц, а комбикорма, сено и овощи вот-вот закончатся. Директор решила обратиться за помощью к неравнодушным людям.

«Парк Сказов» одно из колоритных мест Свердловской области. Это загородный культурно-развлекательный центр, где все связано с произведениями Павла Бажова — на входе посетителей встречают аниматоры в костюмах сказочных героев, а на улице можно встретить различных животных. На сегодня в местеном зоопарке живет лошадь Чебурашка, ослица Черника, две косули, одиннадцать кабанов и кабанчиков, шесть овечек, двенадцать коз, две собаки, 2 кошки, более пятидесяти кроликов и домашних птиц.

- Мы никогда не закупаем большое количество кормов. Например, овощи долго хранить нельзя. У комбикорма есть свой срок годности, а в сене могут завестись мыши. Сейчас наши запасы на исходе, выручают только наши постоянные посетители, - рассказывает Наталья Ларионова, основательница и директор «Парка Сказов».

Основной доход парка - продажа билетов. Фото: предоставлено "Парком Сказов"

Зверушкам нужен овес, комбикорм, овощи, сено. Если вы готовы помочь, то провизию можно привезти в Арамиль. При необходимости могут приехать и к вам.

Главным доходом «Парка Сказов» была продажа билетов. С апреля пришлось отправить в бессрочный отпуск всех сотрудников. На территории сейчас находится человек, который ухаживает за животными. Туда же переехала и сама начальница Наталья. Вместе с сыном помогает убирать территорию.

- Мы сейчас ухаживаем за парком своими силами. Даже рыбу для котов ловим сами, - добавила Наталья.

Как помочь парку, узнавайте по телефону. Директор Наталья Ларионова

+7 912 045-00-66.

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