2020-04-21T06:42:22+03:00
Общество

«Я/Мы Дом Печати»: екатеринбуржцы запустили флешмоб в поддержку «Дома печати», который могут закрыть из-за коронавируса

Площадку хотят выселить из здания из-за неуплаты аренды уже 1 мая
Мария Трапезникова
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Фото: Ксения Табашникова в InstagramФото: Ксения Табашникова в Instagram
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Жители Екатеринбурга запустили грандиозный флешмоб в соцсетях в поддержку известной концертной площади «Дом Печати», которую могут закрыть уже 1 мая. Ранее мы рассказывали, что арендатор собирается выселить коллектив из-за того, что он не оплатил аренду. Ее не получается покрыть из-за коронавируса, режима самоизоляции и отмены всех массовых мероприятий на территории области - в том числе и концертов, которыми жила площадка.

И вот, екатеринбуржцы публикуют в соцсетях фотографии, видео, сделанные во время концертов в «Доме Печати», рассказывают, чем им так дорога эта площадка, а также указывают хэштеги под постами: «#ДомПечатиЖиви», «#ЯМыДомПечати» и «#СпасемДомПечати».

Мы собрали отрывки некоторых из них.

Ксения Табашникова:

- Говорят, что у Дома Печати нет своего лица. И правда. Потому что оно состоит из ваших, из наших лиц. Из лиц артистов и гостей, из лиц персонала и друзей клуба. Из лиц каждого, кто хоть раз приходил сюда на концерт или вечеринку. Одуревшие от счастья лица на концерте Tricky и Infected Mushroom, Jay Jay Johanson и Red Snapper. Суровые лица рокеров на новогоднем концерте Арии, которая выступала в белых плюшевых заячьих ушках. Невозмутимые точеные лица танцоров на вог-бале. Счастливые в своем ощущении абсолютной свободы лица всех возрастов на концерте АлоэВера. Сияющие лица на концерте Сансары. Горящие страстью юности лица на концерте Кис-Кис и Нервов. Да, у Дома Печати нет лица, у Дома Печати есть сердце. Огромное сердце, в котором есть местечко для каждого.

Никита Бушидо:

- Страшно представить сколько вложено в Дом печати крови и пота разных людей — от руководства, арт-директоров, управляющих до поваров, официантов, барменов и охранников, при взращивании уже знакового и легендарного для Екатеринбурга места.

Мария Немтина:

- Для меня это одно из вдохновляющих мест, неотъемлемая часть моего города, моего студенчества. Сегодня клуб столкнулся с угрозой выселения. Этим постом я хочу поддержать команду «Дома печати» и пожелать им успешного решения данного вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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