2020-04-20T14:47:07+03:00
Общество

Над уральским городом пролетел воздушный шар с гигантской иконой Христа

Так горожан решили поздравить с Пасхой свердловские боксеры
Мария Трапезникова
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Фото: скриношт с видеоФото: скриношт с видео
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Сегодня утром жители Каменска-Уральского заметили в небе крайне необычное явление – над городом пролетел воздушный шар, к которому была прикреплена гигантская икона с изображением Иисуса Христа.

Оказалось, что таким образом решили поздравить горожан с наступившим праздником Пасхи в Федерации бокса по Свердловской области. Видео запуска и полета шара опубликовал на своей странице в Insatrgam Михаил Кайгородов – представитель Федерации бокса России в Екатеринбурге.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского, полет не был согласован с властями, однако ничего плохого не произошло, поэтому «и наказывать боксеров не за что».

Посмотрите впечатляющее видео полета воздушного шара. Такого вы точно раньше не встречали:

Над Каменском-Уральским пролетел воздушный шар с иконой.видео: Михаил Кайгородов в Instagram

Мы, кстати, тоже рассказывали про то, как в Екатеринбурге прошла Пасха. Народу в храмах было мало, однако все соблюдали предприсанные правила безопасности: ходили в масках и держали дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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