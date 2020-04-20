Над уральским городом пролетел воздушный шар с гигантской иконой Христа
Сегодня утром жители Каменска-Уральского заметили в небе крайне необычное явление – над городом пролетел воздушный шар, к которому была прикреплена гигантская икона с изображением Иисуса Христа.
Оказалось, что таким образом решили поздравить горожан с наступившим праздником Пасхи в Федерации бокса по Свердловской области. Видео запуска и полета шара опубликовал на своей странице в Insatrgam Михаил Кайгородов – представитель Федерации бокса России в Екатеринбурге.
Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского, полет не был согласован с властями, однако ничего плохого не произошло, поэтому «и наказывать боксеров не за что».
Посмотрите впечатляющее видео полета воздушного шара. Такого вы точно раньше не встречали:
Над Каменском-Уральским пролетел воздушный шар с иконой.видео: Михаил Кайгородов в Instagram
Мы, кстати, тоже рассказывали про то, как в Екатеринбурге прошла Пасха. Народу в храмах было мало, однако все соблюдали предприсанные правила безопасности: ходили в масках и держали дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU