14 Апр 2020 2020-04-14T17:17:36+03:00

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Архитекторы показали, как будет выглядеть новый торговый центр возле «Мытного двора» в Екатеринбурге. Жителям предлагают выбрать понравившийся проект из трех вариантов. Архитектурное бюро «Гордеев - Демидов» решило узнать мнение екатеринбуржцев, так как здание построят в исторической части города. Перед тем как опубликовать варианты проекта специалисты провели исторический анализ территории, градостроительного плана и охранной зоны объектов культурного наследия.

Второй вариант проекта Фото: Архитектурное бюро «Гордеев - Демидов»

- Участок расположен в квартале, который до XX века формировали торговые ряды. На сегодняшний день от них осталось только реконструированное в 90-х здание Мытного двора. С другой стороны участка – двухэтажное Здание филиала Академии наук СССР, построенное в 1913 году и признанное памятником архитектуры, - рассказали архитекторы.

Сейчас территория, на которой планируется построить здание, ограждена забором и никак не используется. Рассказываем, какие варианты проекта предлагают архитекторы.

Третий вариант проекта Фото: Архитектурное бюро «Гордеев - Демидов»

Первый вариант с большой аркой на главном фасаде. Камерный объем здания представлен в духе Каслинского чугунного павильона в интерьере города. Во втором варианте повторяется прием арочного ряда здания Мытного двора. Форма здания перекликается с исторической застройкой улицы, а материалы указывают на его современность. В третьем варианте масштаб здания и фасадных элементов привязан к Зданию филиала Академии наук СССР - объекта культурного наследия.

Планируется, что на двух этажах нового ТЦ разместят коммерческие площади и ресторан. Также во всех вариантах предусмотрено место для столиков в промежутке между проектируемым зданием и зданием филиала академии наук.

ИСТОЧНИК KP.RU