2020-04-13T08:22:52+03:00
Общество

«Переезд в шикарные хоромы – это барство»: депутаты Гордумы Екатеринбурга «сменили прописку» и переехали в ЦУМ

Против этого высказывалось большинство членов Думы, однако уже завтра там состоится первое заседание
Мария Трапезникова
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На новое здание Гордумы потратили 21 миллион. Фото: Алексей ВихаревНа новое здание Гордумы потратили 21 миллион. Фото: Алексей Вихарев
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Депутаты Гордумы Екатеринбурга все-таки решили «сменить прописку» и переехать в здание ЦУМа. Напомним, что мысли об этом у них появились больше года назад: в здании проводился капитальный ремонт, который обошелся в 21 миллион рублей. Как рассказал один из депутатов Гордумы, Алексей Вихарев, завтра, 14 апреля, в новом помещении пройдет первое заседание.

- Я возмущен и обеспокоен тем, как руководство Думы, под предлогом пандемии коронавируса, прикрываясь охраной здоровья и санитарными нормами, пытается переехать в ЦУМ, - рассказали на своей странице в Facebook Вихарев. – Против переезда ранее подписались 22 депутата – думское большинство. Игнорировать их мнение – как минимум, неэтично по отношению к депутатам, как максимум – некрасиво по отношению ко всем жителям Екатеринбурга.

Как добавил депутат, переезд в «шикарные хоромы в такое тяжелое время» и трата на это десятки миллионов на ремонт, мебель и оборудование – «барство и оторванность от жизни». И предлагает помещение, оборудованное под заседания Гордумы, продать и вырученные за продажу деньги перечислить больницам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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