2020-01-28T12:09:39+03:00
Общество

Гордума Екатеринбурга временно отложила смену «прописки» в ЦУМ

Хотя на нее потратили больше 20 миллионов
Мария Трапезникова
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Фото: Google MapsФото: Google Maps
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Сегодня на первом заседании Гордумы Екатеринбурга в очередной раз поднялся вопрос о переезде депутатов в соседнее здание ЦУМа. Однако спикер Игорь Володин зарубил этот вопрос, отметив, что его обсуждение считает «нецелесообразным».

- Нам было обещано, что в сентябре мы переедем в новое здание. Но этого не произошло – данное учреждение числится за администрацией Екатеринбурга. Зачем тогда обсуждать? – Заявил Володин. – Как только будет принято конкретное решение по переезду, мы его обсудим – возможно, в новом помещении.

Тогда слово взял депутат Алексей Вихарев, предложив просто продать помещение ЦУМа:

- Нынешний созыв пока не заслужил переезда. Поэтому я предлагаю продать их. И на эти деньги построить новую школу.

Напомним, что на переезд депутатов в новое помещение запланировали потратить порядка 21 миллиона рублей. Эти деньги ушли бы на покупку новой мебели и всего необходимого оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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