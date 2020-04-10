«Паша поднял руку»: жена актера Прилучного рассказала про домашний ад во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T14:56:01+03:00

На людях пара вела себя прилично, и выглядела счастливой. Но все испортил Instagram Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Актер Павел Прилучный и его супруга Агата Муцениеце недавно объявили о разводе, а после – разъехались. Пока официального решения суда по поводу развода нет, поэтому во время введения режима самоизоляции пара съехалась и решила пережить апрель в загородном доме вместе с двумя маленькими детьми.

- Агата собирает документы, чтобы подать на развод. Чувства к мужу у нее остались, решение развестись она приняла из-за поведения Павел, - рассказала KP.RU подруга Агаты Муцениеце.

Однако слабая надежда на воссоединение звездной пары, похоже, теперь исчезла окончательно: на этой неделе у Павла Прилучного, по словам его пока еще жены, произошла очередная вспышка немотивированного гнева. Причиной стал прямой эфир Агаты в Instagram, из-за которого Прилучный отобрал у жены телефон и выбросил его в окно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772290" frameborder="0"></iframe> Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

Ответом на это стало выложенное Агатой в Сеть видео с «ответкой»:

- Пишу с аккаунта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел меня до слез, он поднимал на меня руку, он в неадеквате! Не могу остановить его, - пишет супруга Прилучного. – Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру.

В пятницу, 10 апреля, Агата Муцениеще действительно вместе в детьми вернулась в московскую квартиру. С утра Павел Прилучный уже успел извиниться перед женой.

ИСТОЧНИК KP.RU