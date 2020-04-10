Конкурс исследовательских работ «Победа в сердце каждого живет» стартовал в ЦВО

10 Апр 2020 2020-04-10T13:33:22+03:00

Мероприятие проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В масштабной акции могут принять участие школьники из региональных юнармейских организаций 29 субъектов Российской Федерации

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Конкурс исследовательских работ «Победа в сердце каждого живет», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Центральном военном округе (ЦВО).

В масштабной акции могут принять участие школьники из региональных юнармейских организаций 29 субъектов Российской Федерации, на территории которых дислоцирован ЦВО, а также юнармейцы в Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

Мероприятие проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, воспитания у подрастающего поколения патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев.

В главный организационный комитет конкурса вошли представители военно-политического управления ЦВО и представители региональных отделений ПАО «Промсвязьбанк», расположенных на территории ЦВО. Организационный комитет определит лучшие работы и проведет финальный этап – награждение победителей.

Темы работ участники определяют сами в рамках общей тематики конкурса, например такие как: «След великой Победы в моей семье», «Мой дед воевал», «Победа ковалась в тылу», «Война моими глазами», «Значение Дня Победы, «Взгляд из нового тысячелетия», «Они сражались за Родину». Прием конкурсных работ продлится до 18 апреля 2020 года включительно.

Исследование вместе с заявкой на участие необходимо отправлять на русском языке в электронном виде: bersenevaeyu@ekb.psbank.ru. Финальный этап конкурса будет проведен в заочной форме, в рамках которого будет выбрано 3 лучших работы.

Победители будут награждены дипломами и памятными призами, а авторы лучших работ финального этапа – отмечены командованием Центрального военного округа и ПАО «Промсвязьбанк».

«Юнармия» - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу и при поддержке президента России.

На сегодня в рядах движения насчитывается свыше 600 тысяч участников. Главной задачей движения является патриотическое воспитание, а также интеллектуальное, физическое и социальное развитие молодежи.