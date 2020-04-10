В Екатеринбурге ищут пострадавших от рук кредитных мошенников

10 Апр 2020 2020-04-10T08:24:27+03:00

Сейчас у полицейских 25 заявлений, однако есть вероятность, что жертв намного больше

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Полиция Екатеринбурге ищет тех, кто мог пострадать от рук кредитных кооперативов. С апреля по декабрь 2018 года представители сразу нескольких подобных компаний под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков забирали себе деньги. Но после внесения вкладчиками взносов и заключения с ними договоров, сотрудники этих кооперативов сбегали.

Их офисы находились в Екатеринбурге по адресам: Белинского, 56, Космонавтов, 90 и Уральской, 59. А также в Челябинских и Иркутских областях. Но в конце 2018 года кооперативы перестали существовать.

- В сентябре 2019 года следователи отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания ОП №7 УМВД России по Екатеринбургу вынес постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении организаторов обанкротившихся КПК, привлекавших деньги у населения, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас у силовиков 25 заявлений от горожан, вложивших в кооперативы больше миллиона рублей и оставшихся ни с чем. Однако полицейские считают, что пострадавших намного больше. Поэтому просят всех возможных жертв мошенников позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-07 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU