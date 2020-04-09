2020-04-09T18:47:53+03:00
Общество

В Екатеринбурге Новокольцовскую улицу и Александровский бульвар расширят до четырёх полос

Реконструкцию дорог проведут в рамках подготовки к Универсиаде
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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В Екатеринбурге Новокольцовскую улицу и Александровский бульвар расширят до четырёх полос. Реконструкцию дорог проведут в рамках подготовки к Универсиаде. Александр Высокинский сегодня подписал постановление, в котором поручил подготовить документацию для реконструкции и строительства улично-дорожной сети.

- Универсиада - это масштабный проект, предусматривающий ряд решений инфраструктурных задач, в том числе приведение в порядок дорог. Глава Екатеринбурга поставил задачу расширить до полного профиля две важнейшие магистрали, которые будут задействованы при проведении спортивного события, - рассказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

Разработкой проекта займутся специалисты «Управления капитального строительства». Как рассказали в департаменте информационной политики города улицу Новокольцовскую реконструируют от Сибирского тракта до Александровского бульвара, а Александровский бульвар - от улицы Новокольцовской до Центральной, включая транспортное кольцо, Кроме того, сам Александровский бульвар будет продлён от улицы Центральной до автодороги Екатеринбург - Кольцово.

Вдоль всей дороги будет устроено освещение и дождевая канализация. В рамках проекта также городские власти планируют построить на Александровском бульваре велоэстакаду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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