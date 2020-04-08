2020-04-08T06:36:22+03:00
Общество

Два уральских бизнесмена попали в рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

В списке оказались Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский
Мария Трапезникова
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В списке богатейших оказались Игорь Алтушкин и Дмитрий ПумпянскийВ списке богатейших оказались Игорь Алтушкин и Дмитрий ПумпянскийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне журнал Forbes представил рейтинг богатейших людей мира. В него вошли такие люди, как глава корпорации Amazon Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, создатель бренда одежды Zara Амансио Ортега и другие.

В рейтинге есть и богатеи из России – в рейтинг вошли сразу 102 участника, пятеро из которых оказались в списке впервые. Это создатель сети магазинов «Красное&Белое» Сергей Студенников, основатели студии Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы, президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов и сооснователь финтес-сервиса Revolut Николай Сторонский.

Фото: Forbes

Фото: Forbes

Кроме того, в списке оказались и два уральских бизнесмена – глава РМК Игорь Алтушкин на 648 строчке в рейтинге с доходом в 3,1 миллиард долларов и владелец «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский, доход которого специалисты оценили в 1,8 миллиардров долларов (1 196 строчка).

ИСТОЧНИК KP.RU

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