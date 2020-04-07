2020-04-07T12:48:09+03:00
Общество

Самолеты из Екатеринбурга будут летать на Алтай в два раза чаще

С 1 июня до Горно-Алтайска запускают рейсы «Уральские авиалинии»
Мария Трапезникова
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Самолеты из Екатеринбурга будут летать на Алтай в два раза чащеСамолеты из Екатеринбурга будут летать на Алтай в два раза чащеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аэропорт Кольцово в два раза увеличивает число рейсов до Горно-Алтайска. Теперь с 1 июня два раза в неделю на Алтай будет летать авиакомпания «Уральские авиалинии».

- Рейсы запланированы по понедельникам и пятницам на самолете Airbus А319 вместимостью 134 пассажира, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - Вылет из Кольцово — в 06:00, прибытие в Горно-Алтайск — в 10:35 местного времени. Общее время в пути составит 2 часа 35 минут.

Напомним, что сейчас до Горно-Алтайска летает дважды в неделю авиакомпания «Руслайн» на самолете Bombardier CRJ-200. Благодаря новому авиаперевозчику, количество полетов увеличится до четырех раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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