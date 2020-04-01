«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга на Алтай
Теперь из Екатеринбурга можно будет улететь прямиком на Алтай - авиакомпания «Уральские авиалинии» открывают беспересадочный рейс из Екатеринбурга в Горно-Алтайск. Полеты стартуют уже с 1 июня.
- Перелеты будут совершаться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам, - уточнили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, что в связи со вспышкой коронавируса в стране и мире, Россия закрыла все границы. Поэтому теперь перелеты возможны только внутри страны - и многие авиакомпании сильно из-за этого пострадали. «Уральские авиалинии» даже временно прекратили выдавать в самолетах бортовое питание - почти во всех рейсах класса «Эконом».
ИСТОЧНИК KP.RU