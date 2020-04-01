«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга на Алтай

1 Апр 2020 2020-04-01T13:33:30+03:00

Летать самолеты будут два раза в неделю, начиная с 1 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Теперь из Екатеринбурга можно будет улететь прямиком на Алтай - авиакомпания «Уральские авиалинии» открывают беспересадочный рейс из Екатеринбурга в Горно-Алтайск. Полеты стартуют уже с 1 июня.

- Перелеты будут совершаться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам, - уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что в связи со вспышкой коронавируса в стране и мире, Россия закрыла все границы. Поэтому теперь перелеты возможны только внутри страны - и многие авиакомпании сильно из-за этого пострадали. «Уральские авиалинии» даже временно прекратили выдавать в самолетах бортовое питание - почти во всех рейсах класса «Эконом».

ИСТОЧНИК KP.RU