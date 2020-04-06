В Подмосковье врачи 15 минут давали советы отцу по телефону, чтобы спасти от гибели малыша

6 Апр 2020 2020-04-06T18:30:58+03:00

15 минут врачи давали советы, но ребенка спасти не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Утром 4 апреля в подмосковном поселке Лесной Городок Одинцовского района семья Петровых завтракала на кухне. Мать Светлана кормила с ложечки двухлетнего сына. В какой-то момент малыш поперхнулся и стал задыхаться.

Встревоженный отец ребенка позвонил диспетчеру скорой помощи и вызвал бригаду медиков. Пока карета скорой помощи мчалась домой к Петровым, врачи по телефону на протяжении 15 минут консультировали мужчину, давая ему указания как спасти сына.

Медики все это время добирались до квартиры, где мальчик задыхался, но, к сожалению, спасти ребенка так и не удалось.

- Как пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, поэтому спасти его не представлялось возможным, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас СКР по Одинцово проводит проверку по факту гибели малыша.

* имена участников истории изменены

ИСТОЧНИК KP.RU