2020-04-05T10:45:36+03:00
Происшествия

«Детей им вернули на днях»: стали известны подробности жизни уральский семьи, трое малышей из которой погибли в огне

Соседи утверждают, что мать и отчим малышей часто злоупотребляют алкоголем
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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Точная причина страшного пожара в селе Елань Талицкого района Свердловской области, в котором погибли трое детей, пока неизвестна. Сейчас следователи, прокуратура и полиция проводят тщательное расследование на этот счет.

Трое детей погибли в огне в собственном доме в ночь на 5 апреля. Еще двоих мальчиков 8-ми лет и 10-ти месяцев удалось спасти до приезда пожарных. Мать и отчим не пострадали.

По словам официального представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, семья считалась неблагополучной, а отчим ранее был судим за побои и невыплату алиментов.

Эту информацию корреспонденту «КП-Екатеринбург» подтвердили местные жители.

- К сожалению, ничего хорошего об этой семье не слышала! Детей у них забирали не один раз, в очередной раз совсем не давно, и вернули на днях. Пили постоянно, а там сами понимаете при таком образе жизни, что происходило! – говорят соседи погорельцев.

Мать всех детей – 31-летняя выпускница местной школы-интерната Ксения Фомина, по словам односельчан, нередко выпивала, и не всегда следила за детьми надлежащим образом.

Именно с этим связано пристальное внимание к этой семье надзорных органов. Кстати, в доме были установлены пожарные извещатели. Об этом сообщает Талицкая районная прокуратура.

Напомним, что в ночь на воскресенье в селе Елань в 220 километрах от Екатеринбурга погибли две девочки 2-х и их брат 5-ти лет. А также их брат 8-ми лет. Площадь пожара превысила 120 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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