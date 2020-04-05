На Урале в пожаре погибли трое маленьких детей

Страшная трагедия произошла в ночь на воскресение, 5 апреля, в селе Елань Талицкого района Свердловской области, расположенном в 210 километрах от Екатеринбурга

Здесь в 2 часа ночи по местному времени вспыхнул один из частных домов, в котором проживала многодетная семья. А место ЧП в дом № 87 по улице Ленина, сразу после поступления тревожного сигнала выехало пожарное подразделение.

Фото: очевидцы

К моменту прибытия спасателей дом уже полностью был охвачен огнем. Местные жители смогли вытащить из дома двоих мальчиков 8 лет и 10-ти месяцев, их в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

К сожалению, троих детей: девочек 2-х, 5-ти, а также мальчика 8-ми лет спасти не удалось. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Фото: очевидцы

На месте работают пожарные дознаватели и следственные органы.Открытый огонь пожарным удалось ликвидировать в 4-м часам ночи. Полностью потушить пожар удалось в 7:22 по местному времени. На месте ЧП работали 33 человека и 11 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/770989" frameborder="0"></iframe> Комментарий МЧС по пожару с гибелью троих детей в Свердловской области.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Сразу после трагедии проверку начала прокуратура Талицкого района Свердловской области.

В надзорном ведомстве отмечают, что в сгоревшем доме были установлены пожарные извещатели. Также взять под контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».- Устанавливаются причины пожара, рассматриваются все возможные версии. Прокуратурой района будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - рассказывают в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.