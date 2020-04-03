Депутаты Екатеринбурга откажутся тратить 11 миллионов на свой пиар
Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли решение отказаться от траты 11 миллионов рублей из городского бюджета на свой пиар в СМИ. С обращением по этому вопросу на днях в главе Екатеринбурга Александру Высокинскому обратится председатель Гордумы Игорь Володин.
Сэкономленные деньги Игорь Володин предложил потратить на погашение срочных бюджетных обязательств, то есть на неотложные нужды Екатеринбурга.
- В сложившихся экономических условиях, когда действуют ограничительные меры, бизнес терпит убытки, ряд отраслей и граждане нуждаются в поддержке, под вопросом находится и наполняемость бюджета, - говорит Игорь Володин. – Нынешняя ситуация требует от всех объединения усилий, принятия взвешенных и грамотных решений.
По словам председателя Гордумы, им принято решение отказаться тратить на саморекламу Думы 11 857 000 рублей.
- Я уже подготовил соответствующее обращение главе Екатеринбурга, - заключил Игорь Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU