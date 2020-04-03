Депутаты Екатеринбурга откажутся тратить 11 миллионов на свой пиар

3 Апр 2020 2020-04-03T10:50:45+03:00

Решение принял председатель Гордумы Игорь Володин, который обратится по этому вопросу к мэру

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Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли решение отказаться от траты 11 миллионов рублей из городского бюджета на свой пиар в СМИ. С обращением по этому вопросу на днях в главе Екатеринбурга Александру Высокинскому обратится председатель Гордумы Игорь Володин.

Сэкономленные деньги Игорь Володин предложил потратить на погашение срочных бюджетных обязательств, то есть на неотложные нужды Екатеринбурга.

- В сложившихся экономических условиях, когда действуют ограничительные меры, бизнес терпит убытки, ряд отраслей и граждане нуждаются в поддержке, под вопросом находится и наполняемость бюджета, - говорит Игорь Володин. – Нынешняя ситуация требует от всех объединения усилий, принятия взвешенных и грамотных решений.

По словам председателя Гордумы, им принято решение отказаться тратить на саморекламу Думы 11 857 000 рублей.

- Я уже подготовил соответствующее обращение главе Екатеринбурга, - заключил Игорь Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU