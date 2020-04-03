На Урале закрыли круглосуточное кафе, которое работало вопреки указу губернатора

3 Апр 2020 2020-04-03T09:21:11+03:00

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В Полевском, что в Свердловской области, приставы закрыли круглосуточное кафе «Перекресток» за то, что оно работало вопреки указу губернатора Евгения Куйвашева. Согласно нему, на территории региона введен режим «нерабочей недели»: функционировать могут только те общепиты, в которых есть доставка.

- Кафетерий осуществлял свою деятельность в нарушение Указа Президента РФ и Указа губернатора Свердловской области, поэтому суд постановил закрыть заведение, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Общепит закрыли на 45 суток. Приставы Полевского возбудили исполнительное производство, все входы и выходы опечатали, а владельца предупредили об ответственности, если он вдруг решил снова работать нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU