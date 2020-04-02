2020-04-02T19:51:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Нижнем Тагиле школьникам на дистанционном обучении выдадут планшеты

Их получат ученики семь тагильских школ
Алина СУРИНА
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Учителя готовятся проводить уроки в онлайн-форматеУчителя готовятся проводить уроки в онлайн-форматеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле, как по всей Свердловской области школьники с 6 апреля выйдут на учебу после каникул. Но из-за пандемии коронавируса учиться пока придется в дистанционном режиме. Там, где школы имеют возможность предоставить компьютеры и ноутбуки для занятий нуждающимся ученикам, оборудование передается во временное пользование. По словам главы города Владислава Пинаева, в городе 84 семьи с детьми школьного возраста нуждаются в обеспечении техническими средствами. Тем школьникам, которым учебные заведения не смогут предоставить технику, решено купить планшеты.

- Благодаря соглашению с областным министерством образования городу на приобретение планшетов будет выделена региональная субвенции, - рассказал Владислав Пинаев.

Планшеты получат учащиеся семи тагильских школ: №138, №21, №100, №23, №49, №65 и №85. Сейчас педагоги отрабатывают навыки проведения онлайн уроков, видео-конференций и лекций. Каждая школа выбирает программное обеспечение, которое необходимо и определяет электронные ресурсы для осуществления образовательного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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