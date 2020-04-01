QR- коды для идентификации жителей Екатеринбурга в период самоизоляции: что за система и когда введут

1 Апр 2020 2020-04-01T16:19:36+03:00

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В понедельник, 30 марта. Губернатор Свердловской области подписал указ о том, что в Екатеринбурге и Свердловской области вводят режим самоизоляции. Нужны ли будут пропуска и, как теперь передвигаться по городу - основной вопрос, который волнует горожан. А теперь к ним еще добавился вопрос о том, будут ли использовать QR-коды для идентификации жителей Екатеринбурга и Свердловской области.

- Наша главная задача – исключить массовое присутствие людей, где бы то ни было, - объясняет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – В первую очередь мы надеемся на сознательность свердловчан. Рассчитываем на помощь полиции, которой предстоит контролировать исполнение ограничений. При этом, конечно, существующие технологии позволяют использовать для контроля внедренные в муниципалитетах системы безопасности, распознавания лиц и тому подобное. Коллеги из Екатеринбурга предложили использовать QR-коды, мы эти предложения анализируем.

Можно ли поехать на дачу? Как перевезти в машине семью? Нужен ли пропуск для того, чтобы выйти в город - ответы на эти и другие вопросы читайте в выпуске газеты «Комсомольская правда» от 31 марта 2020 года или смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU